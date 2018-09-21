Борщевский: преимущество ЦСКА было связано с робостью игроков «Амура»

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играли очень робко первые два периода, за них хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы прекрасно понимали, что нас ждёт в матче против такого сильного соперника, но нас полностью переиграли — проигрывали единоборства, игра рушилась, и установки не выполняли. В третьем периоде сумели создать ряд моментов, не бросили играть, но подвела реализация.

«Амур» не был готов функционально? Я думаю, с физикой всё в порядке, преимущество ЦСКА было связано прежде всего с робостью полевых игроков, противник имел колоссальное преимущество, мы пытались на скамейке вносить коррективы — но если ты проигрываешь единоборства, опаздываешь в передачах, это не имеет смысла.

Когда вернутся Атюшов и Кондратьев? Виталий уже приступил к тренировкам, Максима не увидим на льду две-три недели, может, больше», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.