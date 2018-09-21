«Трактор» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». Этот матч состоится сегодня, 21 сентября, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
В состав челябинского клуба не попал форвард Пол Щехура, который получил повреждение в предыдущей игре с московским «Спартаком».
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Шитов – Погоришный, Подшендялов – Росен – Бочаров;
Йокипакка – Воробьёв, О'Делл – Коллинз – Архипов;
Овитю – Будкин, Полунин – Хлопотов – Мосалёв;
Мусин – Рахимуллин, Старков – Точицкий – Акмальдинов.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен – Шинин, Бергстрём – Стоа – Йюнге;
Бородкин – Рясенский, Глинкин – Полыгалов – Кравцов;
Хлыстов – Никитин, Кокуев – Рыбаков – Пеньковский;
Исаев – Петров, Шолохов – Шаров – Губарев.
«Трактор» потерпел два разгромных поражения в предыдущих встречах с «Йокеритом» (0:8) и «Спартаком» (1:6). Подопечные Сергея Зубова также неудачно провели прошлый матч с «Автомобилистом» (1:5).
Щехура не попал в состав «Трактора» на матч с ХК «Сочи»