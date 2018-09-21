Экблад: Доми поступил глупо, мы выясним отношения позже

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал решение о дисквалификации форварда «Монреаль Канадиенс» Макса Доми на оставшиеся предсезонные матчи.



Во время очного матча игрок «пантер» на борту попытался отнять шайбу у Доми, после чего форвард «Монреаля» решил разобраться с обидчиком. Несмотря на явное нежелание Экблада вступать в потасовку, Доми нанёс несколько ударов сопернику по лицу. Он разбил Экбладу лицо, после чего был досрочно отправлен судьями в раздевалку. Впоследствии стало известно, что у Экблада сломан нос.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Это своего рода подарок. Не хочу комментировать решение лиги, но считаю, что оно неправильное. Впрочем, это жизнь. На мой взгляд, Доми совершил глупый поступок. В конце концов, это хоккей, мы выясним отношения позже», — сказал Экблад в интервью официальному сайту «пантер».

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