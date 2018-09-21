«Нефтехимик» — «Ак Барс»: защитник хозяев Огурцов подрался с форвардом Глуховым

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» не обошёлся без драки.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

По ходу третьего периода в кулачном бою сошлись защитник нижнекамцев Дмитрий Огурцов и нападающий казанского клуба Михаил Глухов. По итогам сражения Огурцов получил двойной малый и дисциплинарный штраф, а Глухов был удалён на четыре минуты.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



По ходу третьего периода матча, который проходит в Нижнекамске, гости выигрывают со счётом 2:1. «Ак Барс» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, команда Андрея Назарова располагается двумя строчками ниже.