Хэкстол: Воробьёв может играть с лидерами, но готов заниматься и грязной работой

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол высоко оценил игру молодого российского нападающего Михаила Воробьёва.



«Универсальный игрок. Мы обратили внимание на вещи, которые он делал в большинстве. В меньшинстве в самой концовке он немного подустал, но в целом был большой частью и этого компонента. Очевидно, что он видит поле. Во всех трех зонах он находит не всегда очевидные продолжения, причем не слишком рискованные. Он однозначно может действовать с нашими ведущими игроками, которые определяют нашу игру.



При этом мы также смотрим на другие компоненты, которые могут помочь ему попасть в команду, потому что они тоже подразумевают определенный уровень универсализма. Порой приходится брать на себя грязную работу, и он продемонстрировал готовность к этому», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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