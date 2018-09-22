Огурцов извинился за слова о судье, державшем его руки во время драки

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов извинился за критику судейского корпуса. Напомним, игрок выказал резкое недовольство работой судьи в матче с «Ак Барсом» (1:2), который держал Огурова во время драки с Михаилом Глуховым.



«После вчерашней игры с «Ак Барсом» при общении с журналистами мною был затронут эпизод, связанный со стычкой с игроком соперника Михаилом Глуховым. Игра, как и всех участников этого поединка, держала меня в напряжении и разговор с прессой проходил на эмоциях.



Уже позднее, когда эмоции улеглись, понял, что я погорячился. Я ни к коем случае не хотел ставить под сомнение работу судей и подчеркиваю, что высказался на эмоциях», — приводит слова Огурцова «твиттер» «Нефтехимика».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.