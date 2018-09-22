СКА всухую обыграл «Локомотив» и одержал шестую победу подряд

СКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой команды Ильи Воробьёва со счётом 2:0.



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Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова – сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов. Счёт не изменился вплоть до финальной сирены. Клуб из Северной столицы одержал шестую победу подряд.



СКА вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



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