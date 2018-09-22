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«Локомотив» — СКА: Елесин провёл 10 силовых приёмов

«Локомотив» — СКА: Елесин провёл 10 силовых приёмов
Хоккей / КХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин отметился 10 силовыми приёмами в ходе домашней игры с питерским СКА (0:2).

22-летний хоккеист входит в тройку лидеров по числу проведённых силовых приёмов в сезоне-2018/19. В игре с питерским клубом Елесин впервые в сезоне получил самое большое игровое время – провёл на льду 21 минуту 43 секунды.

Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова – сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов. Счёт не изменился вплоть до финальной сирены. Клуб из Северной столицы одержал шестую победу подряд.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

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