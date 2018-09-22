Пулккинен: хорошая игра, но всё решило большинство московского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги выездного матча с московскими одноклубниками (2:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Получилась неплохая игра, у нас было несколько моментов, но всё решило большинство хозяев, это предопределило результат.



У меня было много моментов и низкая реализация? Трудно выделить какую-либо причину, я бросаю, стараюсь забить, что-то залетает, что-то — нет. Нужно дальше стараться.



Эта выездная серия стала для нас успешной на фоне общего старта. Четыре очка из шести — хороший результат. Рассчитывали выиграть сегодня, но эти две победы на выезде – неплохой результат», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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