Хартли: я доволен действиями и Пережогина, и Кошелева

Наставник «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победного матча с «Куньлунем» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.



«Одержали очень важную победу. Во втором периоде «Куньлунь» показал себя очень хорошо, в первом на льду доминировал «Авангард», но вратарь соперника проявил себя с самой лучшей стороны. Думаю, гол Семёнова, который он забросил под занавес второго периода, переломил ситуацию и придал команде энергии. Хочу отметить «Куньлунь», который хорошо действовал во второй половине игры. В целом матч получился достаточно зрелищным.



Кто займёт место в воротах в следующей игре? Это будет решено только завтра. Мы всегда накануне игры определяем, кто будет основным голкипером.



Доволен ли игрой Пережогина и Кошелева? Очень доволен, ребята провели хорошую игру. В целом команде везёт, поскольку удаётся избежать травм, если оставить за скобками повреждение Пивцакина. У нас в составе отличные ребята, поэтому тяжело применять ротацию», — сказал Хартли на пресс-конференции после игры.

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