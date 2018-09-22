Шипачёв преодолел рубеж в 300 голевых передач в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:2).



31-летний уроженец Череповца поучаствовал в двух голах московской команды, которые были забиты при численном перевесе. Сначала отличился Максим Афиногенов, а затем – Дмитрий Кагарлицкий. Шипачёв, ранее выступавший за «Северсталь» и СКА, преодолел отметку в 300 результативных передач в регулярных чемпионатах КХЛ, теперь на его счету 301 голевой пас.

Видео 300-й голевой передачи Шипачёва в регулярных чемпионатах КХЛ можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Московская команда набрала семь очков и ушла с последнего места в Западной конференции, на которое опустились минчане.