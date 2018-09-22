Портцлайн: Панарин не передумает уйти из «Коламбуса», он хочет в «Рейнджерс»

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн заявил, что российский форвард Артемий Панарин хочет продолжить карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Я слышал, что Панарин хочет в «Рейнджерс». Они не собираются отдавать за него что-то серьёзное, потому что сейчас им Панарин не нужен. Он будет нужен в следующем году, а тогда его можно будет получить бесплатно.



Ни Панарин, ни его агент никак не намекали, что желание уйти хоть как-то связано с хоккеем. Его счастье не зависит от того, насколько хороша команда. Раз он хочет в «Рейнджерс» или «Айлендерс», ему важнее расположение города, его комфортность. Спад «Рейнджерс» продлится ещё пару лет, но, думаю, они наберут ход быстрее, чем многие считают. С «Айлендерс» немного по-другому.



Никто не говорит, что ему здесь не нравится, потому что он не верит в победу команды. Какой бы сезон ни провёл «Коламбус», вряд ли это заставит его передумать. Сам город останется прежним. Может появиться больше болельщиков, но, к сожалению, мнение Панарина о городе вряд ли изменится», — сказал Портцлайн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.