Андриевский: у Казакова и Саюстова не так сломлена психология, как у других

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал подписание контрактов с Дмитрием Саюстовым и Максимом Казаковым.

«Саюстов и Казаков играют в меньшинстве, что немаловажно. Мы в этом компоненте выглядим не очень удачно. Уверен, они помогут в сплочении коллектива. У них не так сломлена психология, как у ребят, которые в «Сибири». И, конечно, они могут подержать шайбу в зоне атаки, забить гол. Есть хорошее понимание игры, особенно у Казакова. У Максима не такой сильный бросок, но он может быть своевременным и точным», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Минувший сезон Саюстов начинал в «Адмирале», где сыграл 30 матчей, в которых набрал 17 (12+5) очков, а потом состоялся его переход в «Салават Юлаев». В Уфе хоккеист сыграл 10 матчей в регулярном сезоне, забросив 1 шайбу и сделав 1 результативную передачу. За восемь игр в плей-офф Саюстов набрал 1 (0+1) очко.

25-летний Казаков в минувшем сезоне играл за «Адмирал», в 55 играх регулярного чемпионата записав в актив 12 (7+5) очков при показателе полезности "-6".