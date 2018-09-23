Быков: не было желания попробовать силы в Северной Америке

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков отметил, что у него не было желания поработать за океаном. Недавно специалист был назначен на должность консультанта Академии хоккея «Ак Барс».



«По правде говоря, у меня не было желания попробовать силы в Северной Америке. Я даже языка не знаю в таком объёме. Тренеру очень важно умение подобрать нужное слово, мотивировать игрока.



Что касается работы с хоккеистами, нужно давать возможность ребятам творить. Если игрок совершил ошибку, не жури, а помоги. Дай варианты, поддержи. Игрок услышит и будет пробовать. Сажать парня, чуть что, на лавку – так уверенность в себе потерять можно. Тут квинтэссенция игры нужна, не забывать и про оборонительные действия», — приводит слова Быкова «Спорт Бизнес Online».

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