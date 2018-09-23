Анкипанс: «Динамо» Р провёло в зоне противника больше времени, чем «Спартак»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, не могу быть доволен первым периодом, но считаю, что во втором и третьем показали замечательный КПД. К сожалению, в спорте так бывает, что команда, долгое время проведшая в зоне противника, не может забить и в итоге терпит поражение.



У нас были хороши как броски, так вбрасывания, а также в зоне противника мы задерживались больше, чем это делали хоккеисты «Спартака». Мы продолжим работать и попытаемся в следующем матче одержать победу, чтобы болельщики команды насладились успехом», — цитирует Анкипанса пресс-служба рижского клуба.

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