Александр Алексеев подписал контракт новичка с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев подписал трёхлетний контракт новичка со столичным клубом.

«Я горжусь тем, что подписал первый контракт НХЛ с замечательным клубом, это большая честь. Горжусь, что стал частью «Вашингтона». Хотелось бы поблагодарить всех, кто помог мне достичь такого результата. Большое спасибо друзьям, агенту, тренерам, товарищам и, конечно, семье», — написал Алексеев в своём «твиттере».



18-летний Алексеев был задрафтован «Кэпиталз» минувшим летом в первом раунде под общим 31-м номером.



В начале своей карьеры Александр выступал за «Серебряных Львов» в юношеских командах, а сезон-2015/16 провёл в МХЛ, набрав 2 (1+1) очка в 20 играх. Играл за сборную России U17 на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрал 4 (0+4) очка, а также принял участие в ЮЧМ-2016 (две результативные передачи в пяти играх). С сезона-2016/17 играет за «Ред Дир» в WHL. На его счету 37 (7+30) очков в 45 матчах, а также 5 (2+3) очков в трёх встречах плей-офф.