Плющев: Фастовский должен задуматься, что и как он делает в «Сибири»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о неудачах «Сибири» на стартовом отрезке сезона. Новосибирская команда потерпела девять поражений кряду и произвела рокировку на тренерской позиции.



«Конечно, отвечает за подготовку команды в первую очередь главный тренер, но генеральный менеджер тоже не должен снимать с себя ответственности. Во-первых, это ведь он приглашал в команду главного тренера, который никогда не давал результата в КХЛ. А во-вторых, практически все приглашенные в «Сибирь» игроки также попали в команду с подачи генерального менеджера. Поэтому господину Фастовскому нужно призадуматься, что он делает и как он делает в новосибирском клубе.



Думаю, «Сибирь» и будет дальше идти без побед, потому что на посту главного тренера снова появилась кандидатура, продвинутая господином Фастовским. Что здесь можно сказать? Одним тренером генеральный менеджер на какое-то время прикрылся, не знаю, насколько сумеет прикрыться вторым. На мой взгляд, перспективы «Сибири» в нынешнем сезоне никакого оптимизма вселять не могут», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

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