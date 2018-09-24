Уилсон: в хоккее нет никого похожего на Торнтона, он никогда не слушает врачей

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон поделился мнением о 39-летнем форварде Джо Торнтоне. В прошлой «регулярке» Джо отыграл только 47 матчей из-за повреждения, записав на свой счёт 36 (13+23) очков.



В январе ветеран травмировал правое колено в матче с «Виннипег Джетс», в результате чего спортсмену пришлось перенести операцию на повреждённой коллатеральной связке.



«Я 40 лет в хоккее и не встречал никого похожего на Джо Торнтона. Когда речь заходит о его здоровье, он даже не слушает врачей. Тем не менее, я считаю, что Джо всё-таки внёс коррективы в собственную игру и стал действовать проще», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.



Ранее Торнтон сообщил, что рассчитывает провести в новом сезоне все 82 игры регулярного чемпионата.