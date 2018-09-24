Кожевников: «Динамо» не вышло на половину мощности, у команды серьёзный резерв

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал неудачное выступление московского «Динамо» на старте нынешнего сезона. В настоящий момент бело-голубые занимают предпоследнее место на Западе.



«О неудачах «Динамо», которое долгое время было на последнем месте на Западе, а сейчас — на предпоследнем, уже сказано очень много. Мне трудно понять, что происходит в команде. После прошлого сезона я верил в тренера Владимира Воробьёва, казалось, что ему вместе с командой удалось пережить самые сложные времена в истории динамовского хоккея. Почему кризис затянулся — загадка.



При этом отмечу, что, несмотря на все свои поражения, «Динамо» лишь в одном балле от зоны плей-офф, так что нынешняя двухочковая система работает на аутсайдеров и их шансы побороться за Кубок Гагарина. Столичная команда не вышла на половину мощности, так что у неё очень серьёзный резерв», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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