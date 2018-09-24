Плющев: в нынешнем СКА нет авторитетов, за исключением Дацюка

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил выступление СКА на старте нынешнего сезона.



«На мой взгляд, при любом раскладе нельзя сказать, что СКА – такая же мощная и уверенная в себе команда, какой была раньше. Летом питерский клуб потерял достаточно много топовых игроков, и замену им найти было сложно. Возможно, сейчас «армейцы» обретают свою лучшую игру, но главный тренер Илья Воробьёв ведь заявил, что когда СКА будет на пике формы, он лично сообщит об этом в прессе. Поэтому этот вопрос в большей степени следует адресовать Илье Петровичу.



Мне же, если говорить об игре, больше нравились прошлые версии СКА. Они были мощнее, харизматичнее, сильнее заряжены на игру, и в тех составах были лидеры, которые тянули команду на себе. Эти лидеры задавали тон, а за их спинами и молодым игрокам было легче работать. Сейчас же команда более ровная — как по возрасту, так и по мастерству, за исключением Павла Дацюка. Помимо него в СКА нет авторитетов такого масштаба, а для молодёжи они необходимы», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

В СКА маринуют фаворита драфта НХЛ. Хоккейная неделя с Ерыкаловым В Китае процветает русофобия, а в России ставят антирекорды посещаемости.