«Сент-Луис» отправил Клима Костина в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Клима Костина в фарм-клуб в АХЛ, информирует официальный сайт команды. Также в АХЛ были отправлены нападающие Нолан Стивен, Джордан Нолан и Адам Мусил, а также защитники Крис Батлер и Митч Рейнке.



19-летний Костин в прошлом сезоне набрал 28 (6+22) очков в 67 матчах за «Сан-Антонио» в Американской хоккейной лиге.



«Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

