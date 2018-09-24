«Трактор» — «Салават Юлаев»: Кадейкин забил шикарный гол при игре «4 на 5»

Челябинский «Трактор» пропустил две шайбы во втором периоде матча с уфимским «Салаватом Юлаевым». На данный момент счёт во встрече 2:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.



Любопытно, что команда Германа Титова оба гола пропустила при игре в большинстве, авторами заброшенных шайб стали Пётр Хохряков и Александр Кадейкин. Второй гол был забит при любопытных обстоятельствах. За 12 секунд до конца периода вбрасывание было в зоне Уфы, но Кадейкин сделал блестящий индивидуальный проход, забросив за 0,4 секунды до конца периода.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Александра Кадейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19