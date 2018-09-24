В. Воробьёв: «Динамо» не хватает уверенности, а ситуация с Бойдом скоро решится

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги проигранного матча с астанинским «Барысом» (2:3 ОТ).



«Сложный матч, где-то мы уступали в скорости, в единоборствах. Пытались играть грамотно, на результат, в большинстве забили. Не всё у нас получилось, не дотерпели в неравенствах, и две последние ошибки определили исход матча.



Не хватает нам уверенности, болтает команду, не хватает стабильности. Думаю, через работу мы сможем всё это приобрести. Пока тяжело, пока трудно, но не будем опускать руки, готовимся дальше. Впереди нас ждёт тяжелая выездная серия, нужно подготовиться к ней. Тарасов и Алексеев готовы сыграть на выезде.



Когда решится ситуация с Бойдом? Завтра-послезавтра всё должно решиться», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» дома уступило «Барысу», у Фрэттина — дубль