Вишневский: пять очков в четырёх матчах — плохой результат для «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский поделился эмоциями от поражения во встрече с астанинским «Барысом» (2:3 ОТ). Игрок отметил, что в домашней серии команда могла заработать больше очков.



«Как оцениваю итоги домашней серии? Думали, сыграем лучше и больше очков возьмём. Очень обидно, что проиграли. Будем готовиться к выезду, будем выигрывать.



Можно ли сказать, что пять очков в четырёх матчах – хороший результат? Нет. Это плохой результат, надо было восемь брать. Нужно играть в хоккей, стараться, биться, тогда всё придёт», — передаёт слова Вишневского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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