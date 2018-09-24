Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Вишневский: пять очков в четырёх матчах — плохой результат для «Динамо»

Вишневский: пять очков в четырёх матчах — плохой результат для «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский поделился эмоциями от поражения во встрече с астанинским «Барысом» (2:3 ОТ). Игрок отметил, что в домашней серии команда могла заработать больше очков.

«Как оцениваю итоги домашней серии? Думали, сыграем лучше и больше очков возьмём. Очень обидно, что проиграли. Будем готовиться к выезду, будем выигрывать.

Можно ли сказать, что пять очков в четырёх матчах – хороший результат? Нет. Это плохой результат, надо было восемь брать. Нужно играть в хоккей, стараться, биться, тогда всё придёт», — передаёт слова Вишневского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент