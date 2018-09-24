Хартли: Мурыгин вытащил матч с «Амуром», но и соперника нужно похвалить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (4:3 ОТ).



«Очень хорошая игра. В начале соперник завладел преимуществом, они действительно здорово двигались, и в определенный момент мы перехватили инициативу, но, думаю, и удача сегодня была на стороне противника, поскольку их вратарь действительно потрясающе сегодня сыграл. Полевые игроки, в свою очередь, заблокировали огромное количество бросков. Мы предполагали, что игра будет сложной – так и получилось. Хочу отметить, что наше большинство наконец начало приносить пользу, я очень рад. В последнее время ребята очень старались реализовать численное преимущество, но не всегда получалось.



В концовке „Амур“ выглядел более физическим активным? Думаю, нужно отдать должное противнику. У них хорошая команда, есть отличные молодые игроки, они здорово передвигают шайбу, доставляют ее в нашу зону. Часто, в том числе и в профессиональном спорте, мы стараемся переложить вину на кого-то, если что-то идет не так, но здесь именно тот случай, когда нужно похвалить соперника. „Амур“ создавал хорошие моменты. Мурыгин действительно вытащил сегодняшний матч», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

«Авангард» одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме