«Рейнджерс» в овертайме победил «Нью-Джерси», у Бучневича «-3»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме взял верх над Нью-Джерси «Дэвилз» — 4:3. В составе «рейнджеров» заброшенными шайбами отметились Стивен Фогарти, Тимоти Геттингер, Крис Крайдер и Винни Леттьери, бросок которого стал победным. На счету российского нападающего Павла Бучневича 18 минут 57 секунд, проведённых на льду, два броска в створ ворот и показатель полезности «-3».

В составе «дьяволов» голами отметились Тейлор Холл, Нико Хишир и Кайл Палмьери, ставший с тремя очками самым результативным игроком встречи (1+2). Защитник Егор Яковлев сыграл 19 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «+1».



НХЛ. Предсезонные матчи

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).