Городской совет Сиэтла одобрил план строительства арены стоимостью $ 700 млн

Городской совет Сиэтла единогласно одобрил план по сносу стадиона KeyArena и возведения на его месте нового сооружения, где может играть новая команда НХЛ. Все восемь членов совета поддержали этот проект. Сообщается, что срок аренды будет рассчитан на 39 лет и предусматривает две опции продления на восемь лет.

Стоимость проекта, который реализует компания Seattle Arena Co, составляет $ 700 млн. Вместимость новой арены составит от 17 до 19 тыс. человек. Недавно заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что совет директоров лиги может провести голосование о возможном расширении лиги в декабре.

Инициативную группу по созданию в Сиэтле команды НХЛ возглавляют кинопродюсер Джерри Брукхаймер и инвестор Дэвид Бондерман. Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн cчитает, что если не возникнет проблем с расширением лиги, команда из этого города может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21.