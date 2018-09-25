В минском «Динамо» не думают об отставке Горди Дуайера, у тренера — карт-бланш

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич опроверг слухи о поиске замены Горди Дуайеру на посту главного тренера команды и выразил полное доверие канадскому специалисту.

«Как председатель наблюдательного совета, как лицо, ответственное за формирование тренерского штаба, я ни словом, ни делом ни разу не заикался и не думал о смене тренерского штаба «Динамо Минск» за этот период. И никакая другая фамилия главного тренера мной нигде не озвучивалось. На сегодня решения о замене главного тренера и других тренеров нет. Мы предоставляем карт-бланш Горди Дуайеру. Мы думаем, что команда будет набирать обороты. Проигрыши нынешние — это не повод для того, чтобы паниковать и кардинально что-то менять. Нужно эффективно управлять нынешним составом», — цитирует Шуневича «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларусь-1».

Минское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, имея в своём активе шесть очков после девяти матчей.