Вайсфельд: удивлён не плохому старту «Сибири», а тому, что они вообще без очков

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд прокомментировал провальный старт «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ. Новосибирская команда повторила антирекорд лиги, проиграв десять матчей подряд на старте сезона.

«Такой старт любой команды удивил бы всех. Какая бы команда ни была, хоть какие-то очки цеплять надо. Я не удивился, что «Сибирь» плохо начала, но удивился, что вообще без очков.

Так не бывает, чтобы была какая-то одна причина, обычно это комплекс. Чтобы объективно ответить на вопрос, в чём причина таких результатов, надо находиться внутри и понимать, что происходит. Это уже совсем форс-мажор, самое главное, чтобы в «Сибири» понимали, в чём дело. Часто бывает так, что ты не понимаешь природу явлений и как выйти из этого положения. Если в клубе понимают причину неудач, они должны это проблему решить. Если они сами не понимают, тогда это проблема.

Фастовский обычно попадал в точку с новичками? Я всё время привожу в пример Глена Сатера, у которого пять перстней с «Эдмонтон Ойлерз». Он всё время говорил, что если бы работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», то каждый год выигрывал бы кубок. С ним подписывает контракт «Рейнджерс» и он несколько лет не может выйти в плей-офф. Мне не нравится слово «попадал», подписаниям предшествует серьёзная аналитика. С моей точки зрения, по комплектованию у «Сибири» был ряд крайне странных решений. Мы знаем, что финансовые возможности клуба ограничены, может быть, у них были аргументы в пользу этих подписаний. Для меня всё равно они не понятны.

Фастовский говорит, что есть время всё исправить? Основная проблема в том, знают ли они причины явления, и есть ли у них ресурсы на исправление. Может, они настолько ограничены в деньгах, что вообще ничего не могут сделать», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.