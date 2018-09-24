«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по поражениям на старте сезона

Казанский «Ак Барс» на домашней арене взял верх над новосибирской «Сибирью», одержав победу в матче со счётом 3:2. Новосибирский клуб проиграл десятый подряд матч со старта регулярного чемпионата,

повторив антирекорд «Витязя» сезона-2010/11, но подмосковная команда тогда набрала три очка.



Напомним, после шести поражений был уволен главный тренер новосибирского клуба Владимир Юрзинов, но сменивший его Александр Андриевский пока также не может выиграть первый матч с «Сибирью».



В составе «Ак Барса» хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Секач, Алексей Потапов и Роб Клинхаммер. У новосибирского клуба точные броски в актив записали Шарль Бертран и Данил Романцев.



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