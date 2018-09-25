Говорка: я тренировался с «Адмиралом» в Чехии, контракт обещали подписать позже

Нападающий Марек Говорка рассказал, при каких обстоятельствах перешёл в дальневосточный «Адмирал».



«Я тренировался с „Адмиралом“ на сборах Пардубице, но не был членом команды и не играл, потому что у меня не было контракта. Потом они уехали в Россию, пообещав подписать контракт и сказав мне готовиться к сезону. Это было немного необычно, но 9 сентября я приехал и действительно подписал контракт.



Войтех Полак? Да, мы проводим много времени вместе, по-русски я пока почти не говорю.



Владивосток очень красив, но он не слишком похож на русский город. В университетском центре люди азиатской культуры могут чувствовать себя, как дома. Сам по себе Владивосток — ультрасовременный город», — цитирует игрока Sport Аktuality.

Нападающий сборной Словакии Марек Говорка стал игроком «Адмирала»