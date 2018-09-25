«Салават» сравнил Кадейкина с Айвазовским после красивой шайбы «Трактору»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин во втором периоде матча с челябинским «Трактором» (5:0) забросил шикарную шайбу после слаломного прохода в большинстве. Уфимская команда в своём «твиттере» опубликовала фотоколлаж, сравнив Кадейкина с великим художником Иваном Айвазовским.



«Вчера Александр «Айвазовский» Кадейкин нарисовал прекрасное произведение для КХЛ. Картина «Гол в меньшинстве». Коньки. Клюшка. Мастерство. Челябинск. 2018», — указано в «твиттере».

Посмотреть фото также можно в «твиттере» уфимской команды.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Александра Кадейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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