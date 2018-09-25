Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и череповецкой «Северстали» на матч в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 17:00 мск.
«Металлург»
Загидулин (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Язьков — Эллисон — Пакаринен;
Рылов — Верещагин, Мозякин — Дорофеев — Расмуссен;
Бирюков — Матушкин, Варфоломеев — Любимов — Чибисов;
Бобряшов, Неколенко — Калетник — Тимкин, Платонов Ю.
«Северсталь»:
Магарилов (Фурх);
Кулда – Лекомцев, Эштон – Бойчак – Бумагин;
Васильев – Корнеев, Вовченко – Трубачёв – Странски;
Калашников – Кудако, Рыбин – Кодола – Щербина;
Сычушкин, Монахов – Карлин – Гераськин, Яшин.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Металлург» — «Северсталь»: ворота хозяев будет защищать Загидулин