«Металлург» — «Северсталь»: ворота хозяев будет защищать Загидулин

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и череповецкой «Северстали» на матч в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Металлург»



Загидулин (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Язьков — Эллисон — Пакаринен;

Рылов — Верещагин, Мозякин — Дорофеев — Расмуссен;

Бирюков — Матушкин, Варфоломеев — Любимов — Чибисов;

Бобряшов, Неколенко — Калетник — Тимкин, Платонов Ю.



«Северсталь»:



Магарилов (Фурх);

Кулда – Лекомцев, Эштон – Бойчак – Бумагин;

Васильев – Корнеев, Вовченко – Трубачёв – Странски;

Калашников – Кудако, Рыбин – Кодола – Щербина;

Сычушкин, Монахов – Карлин – Гераськин, Яшин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19