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«Автомобилист» отыгрался с 1:4 в матче с «Локомотивом», одержав 10-ю победу

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
«Автомобилист» отыгрался с 1:4 в матче с «Локомотивом», одержав 10-ю победу
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх во встрече с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Подопечные Андрея Мартемьянова продлили победную серию до 10 матчей со старта сезона.

Счёт в матче открыла команда хозяев — отличился Егор Миловзоров. К 40-й минуте счёт стал 4:1 в пользу «Локомотива», голы на свой счёт записали Андрей Локтионов, Денис Алексеев и Степан Санников, оформивший дубль. В третьем периоде дубль Франсиса Паре сократил отставание «Автомобилиста» до минимума, а Анатолий Голышев сравнял счёт. В овертайме победу хозяевам принёс гол Дэна Секстона.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2018, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 4
1:2, 0:2, 3:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Миловзоров (Секстон) – 07:33 (5x4), 1:1 – Санников (Аверин) – 12:07 (5x5), 1:2 – Локтионов (Накладал, Контиола) – 15:20 (5x4), 1:3 – Алексеев (Юртайкин) – 30:19 (5x5), 1:4 – Санников (Елесин, Аверин) – 39:47 (5x5), 2:4 – Паре (Секстон) – 44:29 (5x5), 3:4 – Паре (Доус, Секстон) – 49:32 (5x5), 4:4 – Голышев (Паре, Да Коста) – 54:40 (5x4), 5:4 – Секстон (Вишневский) – 62:45 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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