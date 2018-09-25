«Автомобилист» отыгрался с 1:4 в матче с «Локомотивом», одержав 10-ю победу

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх во встрече с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Подопечные Андрея Мартемьянова продлили победную серию до 10 матчей со старта сезона.



Счёт в матче открыла команда хозяев — отличился Егор Миловзоров. К 40-й минуте счёт стал 4:1 в пользу «Локомотива», голы на свой счёт записали Андрей Локтионов, Денис Алексеев и Степан Санников, оформивший дубль. В третьем периоде дубль Франсиса Паре сократил отставание «Автомобилиста» до минимума, а Анатолий Голышев сравнял счёт. В овертайме победу хозяевам принёс гол Дэна Секстона.

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