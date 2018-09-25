Генменеджер «Ак Барса»: конечно, ждём Валиева, у нас был разговор ещё летом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанцы заинтересованы в возвращении своего воспитанника Рината Валиева. «Монреаль Канадиенс» выставил 23-летнего защитника на драфт отказов.



«С Ринатом Валиевым у нас был разговор ещё летом. Мы обсудили, что сезон он ещё играет, смотрим, пойдёт у него или не пойдёт, а там видно будет. В КХЛ права на него принадлежат нам. Если там что-то не получается, то он возвращается в Россию, в родную команду. Ждём ли его в «Ак Барсе» после помещения «Монреалем» на драфт отказов? Конечно, ведь он наш игрок», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



За основную команду «Монреаля» в сезоне-2017/18 Валиев сыграл два матча, не отметившись результативными баллами. Права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге принадлежат казанскому «Ак Барсу».