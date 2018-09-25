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ЦСКА обыграл «Сочи» в серии буллитов, впервые в сезоне победив дома

ЦСКА обыграл «Сочи» в серии буллитов, впервые в сезоне победив дома
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней арене взял верх над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась в серии буллитов — 2:1 Б. Подопечные Игоря Никитина одержали первую домашнюю победу в чемпионате, у «Сочи» — четыре поражения подряд.

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, точным броском сумел отметиться форвард «армейской» команды Константин Окулов. Черноморский клуб отыгрался во втором периоде, заброшенную шайбу записал на свой счёт Дмитрия Архипов. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов Максим Шалунов принёс победу хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2018, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Окулов (Пашнин, Шалунов) – 14:50 (5x5), 1:1 – Архипов (Коллинз, Росен) – 34:15 (5x4), 2:1 – Шалунов – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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