ЦСКА обыграл «Сочи» в серии буллитов, впервые в сезоне победив дома

Московский ЦСКА на домашней арене взял верх над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась в серии буллитов — 2:1 Б. Подопечные Игоря Никитина одержали первую домашнюю победу в чемпионате, у «Сочи» — четыре поражения подряд.



Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, точным броском сумел отметиться форвард «армейской» команды Константин Окулов. Черноморский клуб отыгрался во втором периоде, заброшенную шайбу записал на свой счёт Дмитрия Архипов. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов Максим Шалунов принёс победу хозяевам.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

