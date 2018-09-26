Кинэн — о раке: теперь меня точно можно называть Железным Майком

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн подтвердил информацию, что болен онкологическим заболеванием. У 68-летнего специалиста обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии, сообщает TSN.

«Теперь меня точно можно называть Железным Майком, ведь радиация будет во мне всю оставшуюся жизнь», – сказал Кинэн.

Последним местом работы Кинэна был китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Тренер присоединился к клубу в марте 2017 года и проработал там до декабря 2017 года. В его активе также работа в командах Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым он в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.