Бывший помощник Германа Титова Равиль Гусманов стал главным тренером «Челмета»

Равиль Гусманов назначен главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Челмет», сообщается на официальном сайте «Трактора».

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата ВХЛ

Напомним что, бывший главный тренер «Челмета Алексей Тертышный стал помощником Германа Титова в «Тракторе», заменив на этой должности самого Гусманова. Также Равиль имеет опыт тренерской работы в «Адмирале». Гусманов является бронзовым призёром чемпионата России и обладателем Кубка Континента сезона-2011/12, серебряным призёром чемпионата России и КХЛ-2013, бронзовым призер чемпионата КХЛ-2018.

«Челмет» после восьми проведённых матчей регулярного чемпионата ВХЛ набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.