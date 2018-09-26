Уланов: «Спартак» не даст себя обидеть в игре с ЦСКА

Ассистент главного тренера «Спартака» Игорь Уланов оценил выступление команды в играх с рижским «Динамо» (3:1) и «Слованом» (4:1), а также поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА, который состоится 27 сентября.



«Всё-таки не могу сказать, что «Спартак» сыграл идеально в Риге и Братиславе. Но то, что ребята чувствовали ответственность и знали, что эти команды можно обыгрывать — да. Сыграли дисциплинированно, по плану, выполнили игровое задание. Конечно, большинство в матче с «Динамо» выглядело неважно, но в игре со «Слованом» именно в неравных составах мы забили переломный гол, победный.



Игра с ЦСКА? Надо играть, не уходить от своего плана и задания на игру — продолжать делать то, что мы делали на выезде. Ведь поездка продолжается, хотя команда и играет на домашней арене. Мне кажется, это будет довольно интересный матч, и неизвестно, кто будет действовать вторым номером. Мы не дадим себя обидеть», — приводит слова Уланова официальный сайт «Спартака».

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