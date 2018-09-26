Вайсфельд: я остаюсь приверженцем трёхочковой системы начисления очков

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд подчеркнул, что ему больше по душе трёхочковая система начисления очков.



«Несмотря на плотность в турнирной таблице, я остаюсь приверженцем прежней, трёхочковой системы. Я далек от мысли, что кто-то с кем-то будет договариваться. Однако условной команде Запада, приезжающей к условной команде Востока чаще всего всё равно, получит ли соперник эту единичку, или нет, поскольку они сами в случае любой победы завоюют два», — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ.



Новая система начисления очков была утверждена перед стартом нынешнего сезона. Национальная хоккейная лига с самого первого сезона существования лиги проводит соревнование по двухочковой системе.

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