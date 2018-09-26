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Дубль Ларсена помог «Салавату Юлаеву» победить минское «Динамо»

Дубль Ларсена помог «Салавату Юлаеву» победить минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Беларуси и закончилась со счётом 3:1 в пользу уфимского клуба.

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Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке подопечные Николая Цулыгина трижды огорчили голкипера минской команды Юнаса Энрота – результативными бросками отметились Филип Ларсен (дважды) и Павел Коледов. Дружина Горди Дуайера смогла отыграть один гол в заключительном игровом отрезке благодаря Денису Осипову.

«Салават Юлаев» провёл 11-й матч и набрал 17 очков, у минского «Динамо» осталось 6 баллов, команда по-прежнему занимает последнее место на Западе.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2018, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3
0:0, 0:3, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Ларсен (Кугрышев, Умарк) – 21:22 (5x4), 0:2 – Ларсен (Умарк, Хартикайнен) – 30:35 (5x4), 0:3 – Коледов (Фёдоров, Бурдасов) – 32:23 (5x4), 1:3 – Осипов (Костицын) – 49:59 (5x4)
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