Дубль Ларсена помог «Салавату Юлаеву» победить минское «Динамо»

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Беларуси и закончилась со счётом 3:1 в пользу уфимского клуба.

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Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке подопечные Николая Цулыгина трижды огорчили голкипера минской команды Юнаса Энрота – результативными бросками отметились Филип Ларсен (дважды) и Павел Коледов. Дружина Горди Дуайера смогла отыграть один гол в заключительном игровом отрезке благодаря Денису Осипову.



«Салават Юлаев» провёл 11-й матч и набрал 17 очков, у минского «Динамо» осталось 6 баллов, команда по-прежнему занимает последнее место на Западе.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.