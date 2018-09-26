«Сибирь» установила антирекорд КХЛ по поражениям на старте сезона

«Сибирь» проиграла в Санкт-Петербурге СКА со счётом 0:5 и продлила серию из поражений до 11 матчей.



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Это худший результат на старте сезона Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2010/11 подмосковный «Витязь» потерпел десять поражения кряду, но при этом набрал три очка. Дружина Александра Андриевского остаётся единственной командой лиги, имеющая «баранку» в графе набранных очков.



В первом периоде Алексей Кручинин реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. После перерыва свою фамилию в итоговый протокол вписал Сергей Плотников, а в заключительном игровом отрезке ворота сибиряков поразили Максим Карпов, Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 13 бросков.

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