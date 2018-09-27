Шалунов: матч со «Спартаком» покажет, что представляет из себя ЦСКА

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком».

«Давайте забудем те два поражения — это дело прошлое. Мы думаем о будущем, и первая победа на домашнем льду в матче с «Сочи» — первый шаг к хорошему. Думаю, будем продолжать выигрывать. По крайней мере, сделаем всё для этого.

Самое главное, что в игре с сочинцами мы выстояли и добились победы, несмотря на огромное количество минут в меньшинстве. С чем связано такое количество удалений у нас, пока сказать трудно. Важнее то, что все игроки ЦСКА бились, пластались на льду и, кроме одного эпизода, не дали сопернику реализовать розыгрыш лишнего.

Теперь главное — победить «Спартак». Не хочется загадывать, как сложится игра, но очевидно, что просто не будет никому. А матч покажет, что собой представляем мы и что — они», — приводят слова Шалунова «Известия».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 27 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».