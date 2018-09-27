Вишневский: «Динамо» нужно хорошо провести выездную серию и выбраться наверх

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На данный момент столичный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Думали, что сыграем лучше и побед на старте сезона будет больше. Очень обидно было проиграть «Барысу», когда мы вели в счёте в третьем периоде, но не удержали результат. Старт у нас очень плохой. Даже дома, где набираем какие-то очки, надо играть гораздо лучше, не говоря уже о выездных матчах, где у нас вообще ноль баллов. Сейчас нужно во что бы то ни стало хорошо провести выездную серию и выбраться наверх», — приводят слова Вишневского «Известия».

Подопечным Владимира Воробьёва предстоит провести выездную серию, в рамках которой они сыграют с магнитогорским «Металлургом», екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором».