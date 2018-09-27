«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря четырём очкам Марнера

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» — 5:3. Лучшим игроком встречи стал нападающий гостей Митчелл Марнер, набравший четыре очка (1+3). Защитники Никита Зайцев (показатель полезности «+2) и Игорь Ожиганов (показатель полезности «-1») результативными действиями на отметились. В составе хозяев Никита Щербак один раз бросил по воротам за 11 минут 54 секунды, проведённых на льду.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» взяла верх над «Виннипег Джетс» — 4:3. По два очка в составе победителей набрали Эрик Стаал (1+1) и Микаэль Гранлунд (0+2). Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 39 секунд, один раз бросил по воротам, заработал две штрафные минуты, его показатель полезности – «+1».

НХЛ. Предсезонные матчи

«Монреаль» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

«Миннесота» — «Виннипег» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).