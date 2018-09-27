«Филадельфия» ответила на информацию, что Лехтеря причастен к торговле кокаином

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл прокомментировал поступившую из Финляндии информацию, что нападающий команды Йори Лехтеря может быть причастен к торговле наркотиками.



«Да, мы поговорили с Йори Лехтеря и офисом лиги относительно той информации, которая пришла из Финляндии. На данный момент других комментариев от нас не будет», — приводятся слова Хекстолла в официальном «твиттере» команды.

Напомним, что Лехтеря находится в числе 23 подозреваемых лиц, которые могли быть причастны к распространению кокаина в финском городе Тампере. Семь человек находятся в заключении, в отношении остальных ведётся расследование, в ходе которого было изъято более двух килограммов наркотиков.