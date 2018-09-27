Нападающий «Сочи» Денис Мосалёв из-за травмы выбыл из строя на месяц

Нападающий «Сочи» Денис Мосалёв внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард не сможет помочь команде Сергея Зубова до 24 октября.

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В этом сезоне 32-летний хоккеист не сумел набрать очков в девяти матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-3» и 6 штрафных минут. В среднем за матч Денис проводил на льду 14 минут 29 секунд и наносил 0,8 броска за игру.

Мосалёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе московского «Динамо». Всего за карьеру в КХЛ именитый форвард принял участие в 529 матчах и набрал 195 (105+90) очков при показателе полезности «+77».