Третьяк — о ЧМ-2023: Россию выбрали, потому что мы проведём всё на высшем уровне

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выбор России в качестве страны-хозяйки чемпионата мира-2023.



«У нас уже достигнута договоренность между тремя странами, что нам отдают чемпионат мира 2023 года, 2024 года – Чехии, 2025 года – Швеции. Об этом будет объявлено на конгрессе в Братиславе. Эти страны договорились, но официальное решение будет на конгрессе в 2019 году. Я считаю, что всё будет нормально.



У нас большой опыт, мы провели чемпионат мира в Москве, в Петербурге. Нам доверяют, потому что знают, что мы проведем всё на высшем уровне. Сейчас мы строим самый большой стадион в Европе, 22-тысячный в Петербурге, он примет чемпионат мира по хоккею», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

