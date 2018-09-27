«Автомобилист» разгромил «Северсталь», одержав 11-ю победу подряд

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 4:0. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 11-й матч подряд со старта чемпионата, у череповчан пять поражений в шести играх.



«Автомобилист» забил по голу в первом и втором периодах, отличиться сумели Иван Вишневский и Найджел Доус. На старте третьей 20-й минутки команда хозяев забила дважды, заброшенные шайбы записали в свой актив Доус и Стефан Да Коста.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

