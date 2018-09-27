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«Автомобилист» разгромил «Северсталь», одержав 11-ю победу подряд

«Автомобилист» разгромил «Северсталь», одержав 11-ю победу подряд
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 4:0. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли 11-й матч подряд со старта чемпионата, у череповчан пять поражений в шести играх.

«Автомобилист» забил по голу в первом и втором периодах, отличиться сумели Иван Вишневский и Найджел Доус. На старте третьей 20-й минутки команда хозяев забила дважды, заброшенные шайбы записали в свой актив Доус и Стефан Да Коста.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2018, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Вишневский (Доус, Голышев) – 22:25 (5x5), 2:0 – Доус (Паре, Да Коста) – 38:50 (5x4), 3:0 – Да Коста (Доус, Василевский) – 40:30 (5x5), 4:0 – Доус (Голышев, Да Коста) – 45:48 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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