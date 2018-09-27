Михайлов: российский хоккей заслужил ЧМ-2023, в Санкт-Петербурге есть всё

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал выбор России в качестве страны-хозяйки ЧМ-2023. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге. Напомним, в том же году в России пройдёт молодёжный чемпионат мира.



«Наш российский хоккей заслужил это! Да здравствует чемпионат мира-2023 в России! Думаю, что ничего страшного в том, что в одном году наша страна примет ЧМ и МЧМ, не будет. Мы проведём оба турнира на высоком уровне.



Мы уже проводили первенство планеты в Санкт-Петербурге, так что считаю, что там есть всё для того, чтобы организовать чемпионат на самом высоком уровне. Санкт-Петербург – это город России», — сказал Михайлов «Чемпионату».



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Россию уважают! ЧМ-2023 пройдёт в Питере на самой крутой арене в мире В один год Россия примет молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.